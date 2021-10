VILLAGE DE NOËL À LA PRÉHOUILLÈRE Bouère, 27 novembre 2021, Bouère.

VILLAGE DE NOËL À LA PRÉHOUILLÈRE 2021-11-27 – 2021-11-27

Bouère Mayenne Bouère

Le samedi 27 et le dimanche 28 novembre, le Père Noël pose son traineau dans le cadre champêtre de La Préhouillière à Bouère. Et il n’est pas venu seul, des producteurs locaux, artisans et créateurs seront également présents pour vous permettre de préparer au mieux les fêtes de fin d’année.

Chalet gourmand, vin chaud…

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Rendez-vous les 27 et 28 novembre au village de Noël à La Préhouillière à Bouère.

laprehouillere@hotmail.com +33 7 87 87 41 95

