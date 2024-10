Village de Nöel à Gien Bords de loire Gien Loiret

Gien

Bords de loire Gien

Village de Nöel à Gien Bords de loire Gien, vendredi 20 décembre 2024.

Village de Nöel à Gien Bords de loire Gien 20 – 22 décembre Entrée libre

Village de Nöel à Gien avec un grand marché, des chalets et de nombreuses animations sur 3 jours pour la joie des petits et des grands

**Village de Nöel à Gien avec un grand marché et des chalets**

### **Sur les trois jours**

Carrousel – gratuit – place Leclerc

Arbre à vœux (mise à disposition de rubans au carrousel) – place Leclerc

Boîte à lettres, maisons du sucre et du Père Noël – place Leclerc

10 jeux en bois géants – place Leclerc

Marché de Noël – 20 chalets de commerçants (avec un espace au milieu pour permettre aux clients de se poser – place J.Jaurès

Patinoire (jusqu’au 5 janvier 2025) – place J.Jaurès

### **Vendredi 20**

– Accordéoniste Franck Barnabeau – 16h à 19h – déambulation

– Tempête de neige – patinoire – 17h30 à 19h – place J.Jaurès

### **Samedi 21**

– Photographie avec le Père Noël – 15h à 17h – place Leclerc

– Batucada de l’école municipale de musique – théâtre et groupe Batuca’ « Les oreilles en pointe » – 15h à 17h – déambulation

– La Boîte à musique – 17h à 18h – déambulation

– Ensemble de cuivres de l’école municipale de musique-théâtre – 18h – place Leclerc et 18h30 – place J.Jaurès

– Echassière avec chariot musical – Saltab’and Co – 14h15-15h / 15h30-16h15 / 16h45/17h30 – déambulation

– Spectacle Les Pêchus – « Mission cadeau » – 18h à 19h – déambulation

– Lâcher lanternes UCG – 19h30 (à disposition place J.Jaurès devant la patinoire à partir de 19h avec soupe offerte) – quai Lenoir

### **Dimanche 22**

– Photographie avec le Père Noël – 11h à 12h et 15h à 17h – place Leclerc

– Véhicules anciens – photos/baptêmes, association Retro Motion (rue Tlemcen, devant la place Leclerc) – 14h à 19h

– Echassière avec chariot musical – Saltab’and Co, 14h15-15h / 15h30-16h15 / 16h45/17h30

– Spectacle de patinage « Sous le ciel de minuit – Mon premier cabaret de Noël sur glace » – 18h – place J.Jaurès

– Feu d’artifice – 19h30 – quai Lenoir (tiré du pont)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-12-20T10:00:00.000+01:00

Fin : 2024-12-22T20:00:00.000+01:00

Bords de loire place jean jaures 45500 gien Gien 45500 Loiret

