Bourbon-Lancy Bourbon-Lancy Bourbon-Lancy, Saône-et-Loire Village de Noël 2021 Bourbon-Lancy Bourbon-Lancy Catégories d’évènement: Bourbon-Lancy

Saône-et-Loire

Village de Noël 2021 Bourbon-Lancy, 18 décembre 2021, Bourbon-Lancy. Village de Noël 2021 Bourbon-Lancy

2021-12-18 – 2021-12-19

Bourbon-Lancy Saône-et-Loire Bourbon-Lancy Saône-et-Loire EUR De nombreuses surprises seront au programme pendant tout le week-end : stands, animations, Maison Boîte aux lettres du Père Noël… Une belle occasion pour préparer les fêtes de fin d’année et découvrir un centre-ville illuminé. communication@bourbon-lancy.fr +33 3 85 89 23 23 https://bourbon-lancy.fr/ De nombreuses surprises seront au programme pendant tout le week-end : stands, animations, Maison Boîte aux lettres du Père Noël… Une belle occasion pour préparer les fêtes de fin d’année et découvrir un centre-ville illuminé. Bourbon-Lancy

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bourbon-Lancy, Saône-et-Loire Autres Lieu Bourbon-Lancy Adresse Ville Bourbon-Lancy lieuville Bourbon-Lancy