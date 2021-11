Village de Noël Saint-Paul-Trois-Châteaux

Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme, Saint-Paul-Trois-Châteaux Village de Noël Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Village de Noël Saint-Paul-Trois-Châteaux, 27 novembre 2021

2021-11-27 11:00:00 – 2021-11-27 21:00:00

Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme Saint-Paul-Trois-Châteaux Ce week-end, les Associations « Ateliers et Vitrines » et « Les Petits Filous » vous invitent à découvrir le Village de Noël dans les rues de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Des stands de producteurs locaux, d’artisanats, des chalets dédiés à la gastronomie…. contact@musat.fr +33 4 75 04 74 19 Saint-Paul-Trois-Châteaux

