Village de Noël Romazy

Romazy Ille-et-Vilaine Romazy Venez découvrir un Village de Noël dans le centre-bourg de Romazy ! Au programme :

– vente de sapins

– bourses aux jouets (articles de fêtes, jouets, produits régionaux, vêtements… )

– restauration (huîtres, châtaignes, choucroute) et buvette sur place

Venez découvrir un Village de Noël dans le centre-bourg de Romazy ! Au programme :

– arrivée du Père Noël à 17h ! Entrée libre.

