Ouistreham Calvados HO HO HO ! Venez découvrir le village de Noël de Ouistreham.

Au programme : Patinoire ouverte tous les joursFeu d’artifice de Noël le 22 décembreLes week-ends des 11-12 et 18-19 décembre : maquillage, balade en calèche, présence du Père Noël, marché de Noël des associations, vente de marrons et de vins chauds…!

