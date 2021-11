Village de Noël Dives-sur-Mer

Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Calvados, Dives-sur-Mer Village de Noël Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Dives-sur-Mer

Village de Noël Dives-sur-Mer, 19 décembre 2021, Dives-sur-Mer. Village de Noël Dives-sur-Mer

2021-12-19 10:00:00 – 2021-12-22 21:30:00

Dives-sur-Mer Calvados L’association du village historique Guillaume le Conquérant vous invite au Village de Noël ! Déambulez dans un lieu haut en couleurs dédié aux jeux et à la gourmandise. Au programme : chorales, jeux pour toute la famille et visite du Père Noël ! L’association du village historique Guillaume le Conquérant vous invite au Village de Noël ! Déambulez dans un lieu haut en couleurs dédié aux jeux et à la gourmandise. Au programme : chorales, jeux pour toute la famille et visite du Père Noël ! L’association du village historique Guillaume le Conquérant vous invite au Village de Noël ! Déambulez dans un lieu haut en couleurs dédié aux jeux et à la gourmandise. Au programme : chorales, jeux pour toute la famille et visite du Père Noël ! Dives-sur-Mer

dernière mise à jour : 2021-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Dives-sur-Mer Autres Lieu Dives-sur-Mer Adresse Ville Dives-sur-Mer lieuville Dives-sur-Mer