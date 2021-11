Village de Noël Ballan-Miré

Village de Noël Ballan-Miré, 27 novembre 2021, Ballan-Miré.

Village de Noël Ballan-Miré

2021-11-27 10:00:00 14:00:00 – 2021-11-28 20:00:00 20:00:00

Ballan-Miré Indre-et-Loire Ballan-Miré

Comme un parfum d’épices, de sapin et de chocolat chaud….

Le village de Noël s’installe pour vous offrir un week-end end plein de magie, de quoi vous faire patienter jusqu’au réveillon. Entre animations, spectacles, balades dans le marché artisanal et gourmand, petits et grands peuvent profiter des plaisirs de Noël. Venez découvrir nos produits du terroir, trouver des décorations, des idées cadeaux et tout simplement créer des souvenirs.

mjc@wanadoo.fr +33 2 47 67 69 63 https://mjc-ballan-mire.wixsite.com/bienvenue/villagedenoel

Ballan-Miré

