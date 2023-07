Balade patrimoine insolite Village de Montrésor Montrésor Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Montrésor Balade patrimoine insolite Village de Montrésor Montrésor, 17 septembre 2023, Montrésor. Balade patrimoine insolite Dimanche 17 septembre, 15h00 Village de Montrésor Balade commentée (2 km) : découverte du petit patrimoine et patrimoine insolite du village : le bélier hydraulique, patrimoine funéraire du cimetière, pont, calvaire… Village de Montrésor 43 Grande-Rue, 37460 Montrésor Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247927071 Village de Montrésor, classé parmi les plus beaux villages de France : château, halle, collégiale, vieilles bâtisses… Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Indre-et-Loire, Montrésor

