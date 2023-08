Visites guidées historiques de ce charmant village fortifié Village de Montirat Montirat Catégories d’Évènement: Montirat

Tarn Visites guidées historiques de ce charmant village fortifié Village de Montirat Montirat, 17 septembre 2023, Montirat. Visites guidées historiques de ce charmant village fortifié Dimanche 17 septembre, 10h00, 15h00 Village de Montirat Gratuit. Entrée libre. Bernard vous guidera dans le village à la découverte du patrimoine connu et inconnu situé à Montirat et son lien avec l’histoire de notre pays. Village de Montirat Le Bourg, 81190 Montirat Montirat 81190 Tarn Occitanie http://www.vivrealagardeviaur.unblog.fr Montirat, signifiant en occitan « Mont désolé », est un ancien village fortifié qui fut la propriété des évêques d’Albi.

Saint-Jacques de Montirat est une ancienne halte pour les pèlerins venant de Conques, dont les origines remontent au IXe ou Xe siècle. Le village a connu une histoire mouvementée, parfois riche, parfois malheureuse, souvent tragique, inscrite dans le rocher sur lequel il est discrètement assis. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

