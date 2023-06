Montfaucon : une bastide médiévale riche de la qualité de son patrimoine et de son histoire Village de Montfaucon Montfaucon, 16 septembre 2023, Montfaucon.

En 1286, Pons de Gourdon, seigneur de Labastide Fortanière, accorda aux anglais, à la demande du roi de France, le Pech de Montfaucon. Ils y établirent une ville administrative avec une disposition en tracé orthogonal. Pendant la guerre de Cent Ans, la ville fut occupée et ne fut reprise par les français qu’en 1440. Grâce à une charte signée par le roi, le village connut par la suite des années de prospérité et bénéficia des privilèges acquis pendant l’occupation anglaise, tels que l’indépendance vis-à-vis des seigneurs locaux et l’exemption de taxes. Les habitants jouissaient de la liberté d’installation, de commerce et de justice. Bien que la révolution ait supprimé ces avantages, cela n’eut guère de conséquences et le village devint le chef-lieu de canton.

L’installation d’un petit séminaire par l’évêque de Cahors renforça cette prospérité. Un grand nombre de maisons furent converties en commerces, hôtels et cafés. Le presbytère fut agrandi et un couvent de religieuses s’implanta en bas du village.

La séparation de l’Église et de l’État mit fin à cette période de prospérité. Le bâtiment du séminaire resta inoccupé jusqu’à ce qu’il soit repris par les PTT (Postes, Télégraphes et Téléphones) qui le transformèrent en sanatorium. Aujourd’hui, il est un centre reconnu de rééducation fonctionnelle. Sous Napoléon III, Labastide Murat fut désignée comme le nouveau chef-lieu de canton, Montfaucon s’endormi. Paradoxalement, cela a préservé son architecture, et le village, désormais rénové, est un superbe exemple de bastide.

