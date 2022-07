Découvrez les lieux d’histoire de ce village du Lot lors d’une visite guidée Village de Montfaucon Montfaucon Catégories d’évènement: Lot

Gratuit.

Le village de Montfaucon est une bastide anglaise du XIIIe siècle riche de la qualité de son patrimoine et de son histoire. Rendez-vous devant l’église pour la visite. Village de Montfaucon Bourg, 46240 Montfaucon Montfaucon 46240 Lot Occitanie

https://www.montfaucon.fr/ Montfaucon est une petite commune du sud-ouest de la France, située dans le département du Lot et de la région Occitanie. Le village de Montfaucon est une bastide anglaise du XIIIe siècle riche de la qualité de son patrimoine et de son histoire. Rendez-vous devant l’église pour la visite. Découvrez les lieux d’histoire : l’église du XIIIe siècle, le petit séminaire du XIXe siècle, la place du couvent…

En 1286 Pons de Gourdon, seigneur de Labastide Fortanière, donna aux anglais, sur la demande du roi de France, le Pech de Montfaucon. Ils y édifièrent une ville administrative au tracé orthogonal. Occupée pendant la Guerre de Cent Ans elle ne fut reprise qu’en 1440 par les Français… Rendez-vous devant l’église Saint-Barthélémy pour la visite (Place Saint-Barthélémy).

2022-09-17T09:30:00+02:00

2022-09-18T10:30:00+02:00 ©Des Pierres en Héritage

