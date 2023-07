Découverte de Montesquieu-Lauragais : un voyage à travers l’histoire, des Cathares au Canal du Midi Village de Montesquieu-Lauragais Montesquieu-Lauragais, 16 septembre 2023, Montesquieu-Lauragais.

Situé en hauteur, Montesquieu-Lauragais s’est développé autour d’un château médiéval entouré d’une ceinture de rempart et protégé par des fossés. Du Moyen-Âge avec les cathares jusqu’au canal du Midi et l’âge d’or du blé, les différentes thématiques locales seront abordées au cours de la visite.

Village de Montesquieu-Lauragais Le Bourg, 31450 Montesquieu-Lauragais Montesquieu-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie Autrefois appelé Montesquieu-sur-Canal, ce village, situé sur une colline, s’est développé autour du château féodal au début du XIe siècle. Montesquieu était autrefois l’une des dix villes principales du diocèse de Toulouse.

Au XIIIe siècle, il devint le refuge des Bons Hommes et Bonnes Femmes (les cathares) qui possédaient une dizaine de maisons dans le village. Selon les textes, Montesquieu possédait même l’un des cinq cimetières cathares du Lauragais ! À cette époque, le village était protégé par des remparts et des fossés dont on peut deviner le tracé en se promenant dans les rues.

Au XVIe siècle, les seigneurs de Montesquieu embrassèrent la cause du protestantisme. Les habitants se convertirent à cette nouvelle religion. Au bout de dix ans, le 3 juillet 1586, le village fut assiégé par les catholiques menés par le duc de Joyeuse. Il fut réduit en cendres et les habitants furent formellement interdits de revenir.

Cependant, malgré cette interdiction, le village se reconstruisit peu à peu. L’église Saint-Jacques, datant de 1600, présente un beau clocher-mur à 5 baies qui domine la plaine. Traversée par le canal du Midi, la commune abrite en contrebas l’intéressante écluse de Négra. Autrefois, celle-ci était une halte obligatoire pour le « dinée » (le déjeuner) des passagers de la barque de Poste.

