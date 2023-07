Prenez part à une découverte du village lors d’une visite guidée animé par une exposition et une promenade en calèche Village de Montdragon Montdragon Catégories d’Évènement: Montdragon

Pour les Journées européennes du patrimoine, rendez-vous sur la place de la mairie et prenez part à une visite guidée du village, une promenade en calèche et une exposition d'outils anciens.

Dimanche 17 septembre, 14h00
Village de Montdragon
Le Bourg, 81440 Montdragon
Gratuit. Entrée libre. Inscription conseillée.

Petit village du lautrécois de 620 habitants, Montdragon se caractérise par sa magnifique place médiévale, ses couverts, son puits rénové, son château à deux tourelles et ses pigeonniers. Il faut également souligner son église adossée au ravin avec ses hauts contreforts qui surplombe la vallée du Dadou. Connu aux siècles passés par ses marchés hebdomadaires et ses foires annuelles, le village a su conservé un certain dynamisme. Son ancienne forteresse dont nous devinons encore les contours lui donne une image assez singulière d'un village très recentré où une vie en communauté a existé au fil des siècles. Nous vous invitons à venir découvrir tout cet environnement et à profiter du charme de cette cité.

