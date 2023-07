Découverte d’un crâne de lion des cavernes à Meyrannes Village de Meyrannes Meyrannes, 16 septembre 2023, Meyrannes.

Découverte d’un crâne de lion des cavernes à Meyrannes 16 et 17 septembre Village de Meyrannes Gratuit. Entrée libre.

Au sein de la grotte de Montgrillet, une incroyable trouvaille a été faite : un crâne de lion des cavernes remarquablement bien préservé. Une première étude menée par les paléontologues Jean Baptiste Fourvel et Nicolas Lateur a daté ce crâne d’environ 700 000 ans, pendant la période du Pléistocène.

Chantal et Robert de l’association « Serre et Calades » sont ravis de partager avec vous cette découverte fascinante et étonnante réalisée par Monsieur Constant. Ils seront enchantés de vous faire part de tous les détails entourant cette magnifique trouvaille.

Par ailleurs, vous pourrez consulter le texte complet de cette étude dans la revue : « Ardèche Archéologie » numéro 040, disponible à la vente à la Cité de la Préhistoire à Orgnac l’Aven (07).

Village de Meyrannes Le Bourg, 30410 Meyrannes Meyrannes 30410 Gard Occitanie http://www.serre-et-calades.com Partez à la découverte de l’histoire ancienne de Meyrannes, habité dès le néolithique, en explorant notamment sa célèbre « grotte de Buissières ». Plongez-vous dans l’environnement typiquement cévenol en empruntant les sentiers de randonnée qui traversent les massifs boisés, les châtaigniers, les chênes verts, les pins et les oliviers.

Perdez-vous dans les ruelles sinueuses de Meyrannes et laissez-vous séduire par le charme des vieilles pierres de la partie la plus ancienne du village. Profitez de la proximité de la rivière Cèze qui longe le village, et ne manquez pas de visiter son église romane, classée au répertoire des monuments historiques.

Venez découvrir la beauté préservée de Meyrannes, un véritable joyau cévenol où l’histoire se mêle harmonieusement à la nature environnante. Parkings.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Serre et calades