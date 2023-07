Visite d’une exposition dans la salle à « l’abri du temps » Village de Meyrannes Meyrannes, 16 septembre 2023, Meyrannes.

Visite d’une exposition dans la salle à « l’abri du temps » 16 et 17 septembre Village de Meyrannes Gratuit. Entrée libre.

Visite guidée de l’exposition : « Du Néolithique au Moyen Âge ». Explorez cette exposition située à la salle « l’Abri du temps », juste à côté de l’église romane, accompagné par les membres de l’association Serre et Calades qui vous fourniront des explications détaillées.

Village de Meyrannes Le Bourg, 30410 Meyrannes Meyrannes 30410 Gard Occitanie http://www.serre-et-calades.com Découvrez l’histoire ancienne de Meyrannes, habité dès le néolithique, avec sa célèbre « grotte de Buissières ». Explorez les sentiers de randonnée à travers un environnement typiquement cévenol, entouré de massifs boisés, de châtaigniers, de chênes verts, de pins et d’oliviers.

Perdez-vous dans les ruelles sinueuses de Meyrannes et laissez-vous séduire par le charme des vieilles pierres de la partie la plus ancienne du village. Profitez de la proximité de la rivière Cèze qui longe le village, et ne manquez pas de visiter son église romane classée au répertoire des monuments historiques.

Venez découvrir la beauté préservée de Meyrannes, un véritable joyau cévenol où l’histoire se mêle à la nature. Parkings.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Serre-et-calades