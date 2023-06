Découverte du patrimoine local d’un village sculpté Village de Masgot Masgot, 16 septembre 2023, Masgot.

Découverte du patrimoine local d’un village sculpté 16 et 17 septembre Village de Masgot Gratuit. Entrée libre. Visites guidées autour de l’oeuvre de François Michaud : rendez-vous en haut du village devant la 1ère maison de F. Michaud. Départ : à 15h le samedi, à 10h30 et 15h le dimanche.

Venez participer aux visites guidées et découvrez les divers stands de démonstrations des métiers anciens et des métiers d’art qui seront installés dans le village ! Ces activités sont organisées par l’association des Habitants et des Amis du Village de Masgot à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Profitez des démonstrations de taille de pierre, de sculpteurs, de forge traditionnelle, de maçonnerie en pierre (remontage d’un mur), de travail en carrière (tranchage de granit), de broyage des ocres, et peut-être même d’une découpe artistique sur papier fait main.

En plus des tailleurs, sculpteurs et forgerons, vous pourrez également découvrir le savoir-faire du sabotier, du tourneur sur bois, du faiseur de bâtons, du vannier, du maître verrier, et bien d’autres encore.

Ne manquez pas les expositions qui se dérouleront dans la grange de François Michaud, tailleur de pierre du XIXe siècle. Vous y trouverez des outils anciens, des sculptures en pierre, des peintures, des objets en bois tourné, des tableaux en papier fait main découpé, ainsi que l’atelier de marquise avec des trésors trouvés dans la nature et un travail exceptionnel selon les méthodes traditionnelles.

Enfin, découvrez l’exposition intitulée « Illustration lifestyle et patrimoine Creusois » par Virginie. Le thème de la musique sera également abordé avec une collection d’instruments anciens et des démonstrations de leur utilisation par Félix. Toutes ces activités seront accompagnées de musiques traditionnelles telles que la vielle et l’accordéon.

Vous aurez peut-être la chance de profiter de contes et de balades poétiques autour de Masgot sur le thème des sculptures, qui auront lieu le samedi et le dimanche après-midi (vers 16h).

Une buvette et une tombola seront également organisées tout au long du weekend. Ne manquez pas la vente de billets et le tirage au sort qui auront lieu le dimanche à 18h.

Autres informations sur notre association des Habitants et des Amis du Village de Masgot sur notre site : https://villagedemasgot.fr/

Village de Masgot Masgot, 23480 Fransèches Masgot 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 66 98 88 [{« link »: « https://villagedemasgot.fr/ »}] Masgot est un village sculpté au cœur de la Creuse où François Michaud, tailleur de pierres autodidacte du XIXe siècle, a orné de sculptures naïves en granit tout ce qui comptait à ses yeux : des personnages, des animaux, mais aussi ses convictions et ses rêves. Cet homme a transformé un village ordinaire en un lieu unique en osant tout simplement être lui-même et affirmer sa différence. Parking gratuit à l’entrée du village. Accès possible au cœur du village pour les personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Josy -Association & Pascal Dacasa