Lancement du parcours de visite immersif Village de Masgot, 16 septembre 2023, Masgot.

Lancement du parcours de visite immersif 16 et 17 septembre Village de Masgot 10 € (comprend le code d’accès au parcours de visite, un tote bag, un livret de visite et un cardboard à l’effigie du parcours). Accès libre.

Venez assister au parcours de visite ludique et immersif du village de Masgot ! Vous pourrez remonter le temps à l’aide de votre smartphone et partir à la découverte de l’œuvre de François Michaud entre réalité virtuelle, mini-jeux et sens de l’observation !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association vous invitera à découvrir le patrimoine rural creusois en flannant dans le hameau mais également en dégustant le célèbre fondu creusois.

Village de Masgot Masgot, 23480 Fransèches Masgot 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 66 98 88 Village sculpté au cœur de la Creuse où François Michaud, tailleur de pierres autodidacte du XIXe siècle, a orné de sculptures naïves en granit tout ce qui comptait à ses yeux : des personnages, des animaux, mais aussi ses convictions et ses rêves. Cet homme a transformé un village ordinaire en un lieu unique en osant tout simplement être lui-même et affirmer sa différence. Parking gratuit à l’entrée du village. Accès possible au cœur du village pour les personnes à mobilité réduite.

