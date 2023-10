Histoires qui font peur Village de Masgot Fransèches, 20 octobre 2023, Fransèches.

Fransèches,Creuse

Plongez dans l’obscurité, écoutez les légendes du monde qui vous feront frissonner !

2€ / personnes. Inscription obligatoire..

Village de Masgot

Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Plunge into the darkness and listen to the legends of the world that will send shivers down your spine!

2? / person. Registration required.

Sumérjase en la oscuridad y escuche las leyendas del mundo que le provocarán escalofríos

2? por persona. Inscripción obligatoria.

Tauchen Sie in die Dunkelheit ein und lauschen Sie den Legenden der Welt, die Sie erschauern lassen werden!

2? / Person. Anmeldung erforderlich.

