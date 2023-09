Balade architecturale et paysagère Village de Marignieu Marignieu Catégories d’Évènement: Ain

Marignieu Balade architecturale et paysagère Village de Marignieu Marignieu, 14 octobre 2023, Marignieu. Balade architecturale et paysagère Samedi 14 octobre, 10h00 Village de Marignieu Sur inscription Dans les cadres des Journées Nationales de l’Architecture, la communauté de communes Bugey-Sud vous convie à une balade conviviale à travers ce charmant village.

Au cours de cette expérience, vous apprendrez à (re)découvrir le paysage de votre quotidien, en portant une attention particulière aux détails architecturaux et paysagers qui le compose.

Notre itinéraire démarre par une plongée au cœur des spécificités architecturales de Marignieu. Les maisons de pierre, l’ordonnancement du bâti agricole, les toitures, disposent de caractéristiques particulières. Vous serez ainsi guidés dans une exploration des détails qui échappent souvent à l’œil non averti, mais qui racontent l’histoire de ce territoire.

Puis, comme un photographe élargit son cadre, nous effectuerons un ‘zoom arrière’ pour découvrir les paysages environnants et regarder comment les éléments architecturaux s’intègrent dans ce décor naturel et agricole. Notre balade nous mènera jusqu’à la table d’orientation avec une vue panoramique d’où l’on peut saisir l’interaction entre les différents motifs paysagers et comprendre comment ils s’équilibrent pour créer un tableau harmonieux. Balade animée par Lorène Jocteur, paysagiste-conseil au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Ain (CAUE 01).

Reportée en cas de pluie. Point de rendez-vous donné à l’inscription. Village de Marignieu 01300 MARIGNIEU Marignieu 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 71 07 24 92 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:30:00+02:00

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:30:00+02:00 ©CCBS Détails Catégories d’Évènement: Ain, Marignieu Autres Lieu Village de Marignieu Adresse 01300 MARIGNIEU Ville Marignieu Departement Ain Lieu Ville Village de Marignieu Marignieu latitude longitude 45.797322;5.720908

Village de Marignieu Marignieu Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marignieu/