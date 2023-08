En quête d’eau : défi-jeu dans Malaucène Village de Malaucène Malaucène Catégories d’Évènement: Malaucène

Vaucluse En quête d’eau : défi-jeu dans Malaucène Village de Malaucène Malaucène, 17 septembre 2023, Malaucène. En quête d’eau : défi-jeu dans Malaucène Dimanche 17 septembre, 14h00 Village de Malaucène Afin de constituer des équipes à l’avance, inscription auprès du service culture et patrimoine de la CoVe : L/M/M/J/V de 8h30 à 17h Un jeu de piste rafraîchissant à vivre en famille. Plongez dans l’histoire de Malaucène et de son patrimoine de l’eau à travers énigmes et petits défis sportifs. Une aventure tout public inondée de surprises !

Avec Chloé Paveau Médiatrice du patrimoine de la Cove Village de Malaucène Village de 84340 Malaucène Malaucène 84340 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’azur 04 90 67 69 21 [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 67 69 21 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

© Pictures news

