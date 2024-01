FESTIVAL MUSICALARUE – DIMANCHE VILLAGE DE LUXEY LUXEY, dimanche 28 juillet 2024.

Festival Musicalarue, 34ème édition !Il est toujours plaisant de se rappeler que l’histoire du Festival Musicalarue est une histoire de longue date, une histoire de fête traditionnelle qui a bien tourné. Les jeunes du territoire, nourris par leur désir de faire vivre le village et de se rassembler, ont dessiné au fil des années les contours de cet événement. Aujourd’hui ce sont 1360 bénévoles et professionnels qui participent à sa réussite et 43500 festivaliers qui sont accueillis sur trois jours de festivités, dont deux à guichets fermés (2023). Les 26, 27 et 28 juillet 2024, c’est donc à Musicalarue qu’il faudra être ! Lové dans l’écrin de verdure de la forêt landaise, entre Bordeaux et Mont de Marsan, Bayonne et Agen, le petit village de Luxey (700 âmes) retrouvera la liesse estivale et ses fidèles festivaliers. Musique, arts de la rue, partage, cette nouvelle édition promet une nouvelle fois une expérience singulière à contre-courant des festivals actuels. 15 espaces scéniques au cœur du village, des scènes à l’ombre de la pinède, des concerts dans l’Église ou au célèbre Cercle de l’Union, des Luxois accueillants, des bénévoles aux petits soins pour tous les publics, des foodtrucks alléchants et locaux, des concerts jusqu’au bout de la nuit bref, un esprit qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Côté programmation, Musicalarue servira comme toujours un délicieux line-up où se mêlent artistes de renom et découvertes musicales venues d’ailleurs. Une première annonce qui donne le ton avec des grands noms de la scène française et internationale dont Mika et ses chansons pop et colorées puis Calogero qui nous offrira ses plus célèbres titres. Hoshi viendra égrener ses coups de blues et ses coups de gueule, tout comme le maître du slam, Grand Corps Malade et sa poésie urbaine. Également conviés à cette nouvelle édition, le rockeur bouillonnant et mélancolique Saez ainsi que la révélation pop de cette année, Zaho de Sagazan. Côté électro, le public ne sera pas en reste avec l’excellent Vladimir Cauchemar, le show démesuré de Worakls Orchestra et le trio aux influences hip-hop de Chinese Man. Omar Souleyman, le roi de l’électro-syrienne viendra aussi faire vibrer les foules.Nous aurons le plaisir de retrouver le dub dansant de Stand High Patrol en format Dj Set et dans la même veine, nous accueillerons les anglais d’Asian Dub Foundation. Les férus de reggae se réjouiront de la présence de Patrice ou encore du grand Tiken Jah Fakoly et de ses textes engagés et militants. The Cat Empire et Roberto Fonseca apporteront la touche de groove, de cuivres et de jazz à cette édition. Pour compléter ce plateau, des personnalités majeures de la scène française actuelle seront présentes comme Juliette, Bertrand Belin et Clara Ysé. Nous retrouverons aussi David Walters et ses sons chaloupés ainsi que les acolytes facétieux de MPL. Et parce qu’il y a toujours une place pour le punk à Musicalarue, nous sommes ravis de de programmer le groupe néerlandais The Ex avec ses 40 ans de carrière et le collectif survolté de Train Fantôme.Enfin, Marina Satti et son mélange de pop et folklore balkanique viendra parfaire cette affiche bigarrée, joyeuse et résolument festive ! Prochain rendez-vous en février 2024 pour la suite de la programmation !PROGRAMMATION : Vendredi : MIKA – VLADIMIR CAUCHEMAR – HOSHI – THE CAT EMPIRE – STAND HIGH PATROL DJ SET – CLARA YSÉ – MARINA SATTI – DAVID WALTERS…Samedi :CALOGERO – SAEZ – ZAHO DE SAGAZAN – CHINESE MAN – ROBERTO FONSECA – TIKEN JAH FAKOLY – BERTRAND BELIN – THE EX – TRAIN FANTÔME…Dimanche :GROUPE MYSTÈRE* GRAND CORPS MALADE – WORAKLS ORCHESTRA – PATRICE – OMAR SOULEYMAN – ASIAN DUB FOUNDATION – MPL – JULIETTE…*Un peu de patience !Suite de la programmation > Février 2024

Tarif : 56.00 – 56.00 euros.

Début : 2024-07-28 à 15:00

Réservez votre billet ici

VILLAGE DE LUXEY – 40430 LUXEY 40