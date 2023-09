Cet évènement est passé Découverte du village natal de d’Artagnan et d’un moulin XVIIIe en visite guidée Village de Lupiac Lupiac Catégories d’Évènement: Gers

Lupiac Découverte du village natal de d’Artagnan et d’un moulin XVIIIe en visite guidée Village de Lupiac Lupiac, 16 septembre 2023, Lupiac. Découverte du village natal de d’Artagnan et d’un moulin XVIIIe en visite guidée 16 et 17 septembre Village de Lupiac Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous à l’église Saint-Barthelemy à 16h pour découvrir l’histoire du village natal de d’Artagnan et de son moulin du XVIIIe récemment réaménagé par les habitants du village. Village de Lupiac Bourg, 32290 Lupiac Lupiac 32290 Gers Occitanie Au cœur de la Gascogne, Lupiac est un charmant castelnau perché à 243 mètres d’altitude. Vous pourrez découvrir la place d’Artagnan récemment réaménagée, bordée de maisons à arcades et de galeries couvertes. Le pittoresque moulin à vent de 1726 à la sortie du faubourg Saint-Jacques, ainsi que cinq châteaux privés dont celui de Castelmore lieu de naissance de d’Artagnan. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

