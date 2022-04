Village de l’entrepreneur·e Les Clarisses / Saisons Zéro Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Village de l’entrepreneur·e Les Clarisses / Saisons Zéro, 26 avril 2022, Roubaix. Village de l’entrepreneur·e

le mardi 26 avril à Les Clarisses / Saisons Zéro

Vous souhaitez créer votre entreprise ? Alors cette journée est faite pour vous ! Au programme : 6 villages, 12 ateliers, 1 espace “entrepreneurs” et 30 experts à votre disposition ! Venez rencontrer : des entrepreneurs, des conseillers création, des coachs d’entrepreneurs, des juristes, des comptables, des spécialistes de l’entrepreneuriat au féminin, des financeurs, des spécialistes des locaux commerciaux, etc.

Entrée libre

Village de l’entrepreneur·e Les Clarisses / Saisons Zéro 2 rue de Wasquehal 59100 Roubaix Roubaix Ouest Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T09:00:00 2022-04-26T12:30:00;2022-04-26T13:30:00 2022-04-26T17:00:00

