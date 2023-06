Festival artistique en Pays de Cocagne Village de Lautrec Lautrec, 26 août 2023, Lautrec.

Lautrec,Tarn

Expositions, concours de peinture dans les rues de Lautrec..

2023-08-26 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-27 19:00:00. .

Village de Lautrec

Lautrec 81440 Tarn Occitanie



Exhibitions, painting competition in the streets of Lautrec.

Exposiciones y concursos de pintura en las calles de Lautrec.

Ausstellungen, Malwettbewerb in den Straßen von Lautrec.

