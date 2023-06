Fête de l’Ail Rose de Lautrec Village de Lautrec Lautrec, 4 août 2023, Lautrec.

Lautrec,Tarn

L’Ail Rose de Lautrec est célébré chaque année le premier vendredi et samedi du mois d’août. Deux jours de festivités, de découvertes et de convivialité autour de l’Ail Rose de Lautrec Label Rouge et IGP !.

2023-08-04 à 08:00:00 ; fin : 2023-08-05 00:00:00. .

Village de Lautrec

Lautrec 81440 Tarn Occitanie



The Pink Garlic of Lautrec is celebrated every year on the first Friday and Saturday of August. Two days of festivities, discoveries and conviviality around the Red Label and IGP Lautrec Pink Garlic!

El Ajo Rosa de Lautrec se celebra cada año el primer viernes y sábado de agosto. ¡Dos días de fiesta, descubrimientos y convivencia en torno al Ajo Rosa Label Rouge e IGP Lautrec!

Der rosa Knoblauch von Lautrec wird jedes Jahr am ersten Freitag und Samstag im August gefeiert. Zwei Tage voller Festlichkeiten, Entdeckungen und Geselligkeit rund um den rosa Knoblauch aus Lautrec Label Rouge und IGP!

