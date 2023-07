Causette et tablées d’été Village de la Vergne La Courtille, 7 juillet 2023, La Courtille.

Causette et tablées d’été Vendredi 7 juillet, 17h00 Village de la Vergne

Le Village de la Vergne retrouve en ce début de saison les Tablées d’été ! Les acteurs du village, en partenariat avec l’office de tourisme de La Roche-sur-Yon, invitent le tout public à les rejoindre pour partager ensemble toutes sortes d’activités : jeux et animations, balades, concert de « La Guinguette de Peggy », de quoi se restaurer (bar et repas bio) et joyeuses rencontres autour de Causette, la caravane-scène de Mouvement rural de Vendée.

Village de la Vergne impasse la Vergne Babouin 85000 La Roche-sur-Yon La Courtille 85000 Vendée Pays de la Loire https://sciclavergne.com/ https://fr-fr.facebook.com/villagedelavergne Le Village de la Vergne est un espace coopératif où se mêlent agriculture biologique, artisanat et services. Il favorise la créativité et le lien social. Il promeut une autre façon de consommer et de produire dans le respect de l’humain et de l’environnement.

On y trouve : de la vente directe de produits bio, de la location de salles, des événements, un parcours biodiversité…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T17:00:00+02:00 – 2023-07-07T23:59:00+02:00

©FDFR85