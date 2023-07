VILLAGE DE LA TREILLE « SUR LES PAS DE MARCEL PAGNOL Village de La Treille Marseille, 16 septembre 2023, Marseille.

VILLAGE DE LA TREILLE « SUR LES PAS DE MARCEL PAGNOL Samedi 16 septembre, 10h30, 14h30 Village de La Treille Sur inscription

Découverte avec un guide du village de La Treille et de l’univers de Pagnol. Prévoir eau et chaussures confortables.

Village de La Treille Route de La Treille 13011 Marseille Marseille 13011 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0826 500 500 http://marseilleexperience.com [{« type »: « link », « value »: « http://marseilleexperience.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0826 500 500 »}] Visite itinérante à travers le typique village provençal de La Treille, au pied du massif du Garlaban. Vous y découvrirez les différents lieux de séjour du « petit Marcel » et de tournage du cinéaste avec l’évocation de ses oeuvres et personnages. Terminus ligne 12S Bus RTM (La Timone-La Treille)

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

