Village de la semaine de la pêche et de l’aquaculture Audierne, 5 juin 2022, Audierne.

Village de la semaine de la pêche et de l’aquaculture Audierne

2022-06-05 – 2022-06-05

Audierne Finistère Audierne

La Semaine de la Pêche et de l’Aquaculture du 27 mai au 6 juin 2022 en Cornouaille !

Un événement organisé par Quimper Cornouaille Développement et le Comité Départemental des pêches et des élevages marins du Finistère qui vise à redonner toutes ses lettres de noblesse à une filière économique majeure en Cornouaille, et pourtant parfois encore méconnue. Cette manifestation itinérante ira donc de port en port cornouaillais et proposera de nombreuses animations pour faire (re)découvrir la pêche et l’aquaculture sous toutes ses formes.

Le village du festival posera ses valises le samedi 28 mai au Guilvinec (en partenariat avec La Fête du Pesked organisée par Haliotika), le dimanche 29 mai à Douarnenez, le samedi 4 juin à Concarneau et le dimanche 5 juin à Audierne.

Au menu : dégustations, jeux de société grandeur nature, viviers, expos photos, chalut sélectif, rencontres avec des professionnels de la filière (criées, mareyage, scientifiques, médiateurs du patrimoine…).

Retrouvez nous sur le village à Audierne de 10h à 18h pour:

– Des démonstrations de sauvetages par la SNSM

– Des visites guidées sur le port par le musée

– Des ateliers matelotage par la SNSM

– Des stands avec le Musée maritime d’Audierne

– Des visites de vieux gréements à quai

– Un jeu de piste par les Archikurieux

– Des démonstrations culinaires

– Le Fish Truck de Pavillon France

– Le projet Fish and click par l’Ifremer

– Des dégustations et ventes d’algues avec Begood alg

+33 809 10 29 10 https://www.semainedelapeche.bzh/

La Semaine de la Pêche et de l’Aquaculture du 27 mai au 6 juin 2022 en Cornouaille !

Un événement organisé par Quimper Cornouaille Développement et le Comité Départemental des pêches et des élevages marins du Finistère qui vise à redonner toutes ses lettres de noblesse à une filière économique majeure en Cornouaille, et pourtant parfois encore méconnue. Cette manifestation itinérante ira donc de port en port cornouaillais et proposera de nombreuses animations pour faire (re)découvrir la pêche et l’aquaculture sous toutes ses formes.

Le village du festival posera ses valises le samedi 28 mai au Guilvinec (en partenariat avec La Fête du Pesked organisée par Haliotika), le dimanche 29 mai à Douarnenez, le samedi 4 juin à Concarneau et le dimanche 5 juin à Audierne.

Au menu : dégustations, jeux de société grandeur nature, viviers, expos photos, chalut sélectif, rencontres avec des professionnels de la filière (criées, mareyage, scientifiques, médiateurs du patrimoine…).

Retrouvez nous sur le village à Audierne de 10h à 18h pour:

– Des démonstrations de sauvetages par la SNSM

– Des visites guidées sur le port par le musée

– Des ateliers matelotage par la SNSM

– Des stands avec le Musée maritime d’Audierne

– Des visites de vieux gréements à quai

– Un jeu de piste par les Archikurieux

– Des démonstrations culinaires

– Le Fish Truck de Pavillon France

– Le projet Fish and click par l’Ifremer

– Des dégustations et ventes d’algues avec Begood alg

Audierne

dernière mise à jour : 2022-04-20 par Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz