Quint-Fonsegrives Place Bergerot Haute-Garonne, Quint-Fonsegrives Village de la sécurité routière Place Bergerot Quint-Fonsegrives Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Quint-Fonsegrives

Village de la sécurité routière Place Bergerot, 16 septembre 2021, Quint-Fonsegrives. Village de la sécurité routière

Place Bergerot, le jeudi 16 septembre à 09:00

Education à la sécurité routière, prévention des accidents de la route, apprendre les gestes qui sauvent, ce sont tous cela que vont découvrir les écoliers et les collégiens à cette journée spéciale où de nombreux ateliers et parcours de Quad, trottinettes, “buggy” seront à leur disposition à l’occasion de cette journée du 16 septembre 2021 de 9h. à 17 h. place Bergerot. Education et prévention aux risques de la route Place Bergerot Place Bergerot, 31130 Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T09:00:00 2021-09-16T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Quint-Fonsegrives Autres Lieu Place Bergerot Adresse Place Bergerot, 31130 Quint-Fonsegrives Ville Quint-Fonsegrives lieuville Place Bergerot Quint-Fonsegrives