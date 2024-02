VILLAGE DE LA RANDONNÉE Allées Jules Guesde Toulouse, samedi 17 février 2024.

La Fédération Française de la Randonnée Pédestre et ses partenaires organise une journée d’information et de sensibilisation sur la pratique de la randonnée liée à la nutrition, la santé et l’écologie. Venez aussi profiter sur le village des stands, des animations et des balades patrimoniales !

La FFR s’inscrit dans la dynamique des Jeux Olympiques Paralympiques de Paris 2024 et organise La Grande Randonnée vers Paris 2024 .

Cette initiative inédite vise à unir les marcheurs et randonneurs de toute la France, partant de 16 villes métropolitaines à travers 7 itinéraires principaux, pour converger vers la capitale du samedi 13 janvier au dimanche 12 mai 2024.

Le point d’orgue de l’événement se tiendra au village da la randonnée sur les allées Jules Guesde. De nombreuses animations sont prévues de l’escalade aux balades patrimoniales en passant par le slackline, le bungy pump, la marche nordique et aussi autour de la biodiversité, de la préservation de l’environnement. 2P2R aura son stand et mettra en exergue ses activités festives et balades en tout genre à pied, à vélo, du dimanche ou nocturnes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 10:00:00

fin : 2024-02-17 17:00:00

Allées Jules Guesde ALLÉES JULES GUESDE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie haute-garonne@ffrandonnee.fr

