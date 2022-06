Village de la mobilité Saint-Louis Saint-Louis Catégories d’évènement: 68300

Saint-Louis

Village de la mobilité Saint-Louis, 17 septembre 2022, Saint-Louis.

2022-09-17 08:00:00 – 2022-09-17 13:00:00

– Ticket Distribus à 1€ pour tous, toute la journée Saint-Louis Agglomération en collaboration avec la Petite Camargue Alsacienne organise le Village de la Mobilité, dans le cadre de la concertation publique pour le Plan Climat-Air-Energie Territorial, en partenariat avec la Ville de Saint-Louis. Le Village de la Mobilité s’installera à la Maison éclusière et autour. Venez le visiter en bus, à pied, à vélo ou à trottinette. +33 3 89 91 00 46 Saint-Louis Agglomération en collaboration avec la Petite Camargue Alsacienne organise le Village de la Mobilité, dans le cadre de la concertation publique pour le Plan Climat-Air-Energie Territorial, en partenariat avec la Ville de Saint-Louis. Le Village de la Mobilité s’installera à la Maison éclusière et autour. Venez le visiter en bus, à pied, à vélo ou à trottinette. De nombreuses animations sont prévues sur place : – Stands d’informations sur la mobilité, les déplacements

– Stand Climat : mur à idées, micro-trottoir

– Stand de gravage antivol pour les vélos

– Essai gratuit de vélos à assistance électrique (VAE)

– Stand Distribus avec jeu-concours et lots à gagner

– Ticket Distribus à 1€ pour tous, toute la journée Saint-Louis

