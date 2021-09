Niort Niort Deux-Sèvres, Niort Village de la Mobilité Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Village de la Mobilité Niort, 18 septembre 2021, Niort. Village de la Mobilité 2021-09-18 – 2021-09-18

Niort Deux-Sèvres Niort EUR Avec les Tanlib, venez tester les nouveaux engins de déplacement personnels sur la piste de Macif Prévention ; le vélo cargo, les vélos et trottinettes à assistance électrique, à partir de 15h30, sur le parvis des halles. Renseignez-vous sur l’offre de mobilité de la rentrée auprès des Tanlib, de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la SNCF. Participez à un escape game à l’intérieur d’un bus. Découvrez le fonctionnement des vélos en libre-service. Réalisez un diagnostic gratuit de votre vélo (gravage antivol bicycode par l’association VillOvélO, 5 € d’adhésion + 20€ de prestation). Testez le simulateur de conduite. Découvrez des véhicules adaptés pour la pratique du sport extrême pour les personnes en situation de handicap. Présentation des actions du garage solidaire.

