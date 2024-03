Village de la Francophonie Académie Diplomatique Vienne, mardi 12 mars 2024.

Village de la Francophonie Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2024 Mardi 12 mars, 14h00 Académie Diplomatique Sur invitation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-12T14:00:00+01:00 – 2024-03-12T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-12T14:00:00+01:00 – 2024-03-12T19:00:00+01:00

Le Groupe des Ambassadeurs Francophone de Vienne (GAF) et la Représentation permanente de l’OIF auprès des Nations Unies à Genève et à Vienne organisent le premier village de la Francophonie viennois consacré au tourisme vert. Venez flâner parmi les stands, participer à des ateliers, échanger des livres et découvrir les différentes facettes de la francophonie à Vienne.

Académie Diplomatique Favoritenstrasse 15A Vienne 1040 Wieden [{« type »: « email », « value »: « secretariat@lecercle-vienne.at »}]