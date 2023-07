Fest-Noz de Kervalet Village de Kervalet Batz sur mer, 1 juillet 2023, Batz sur mer.

C’est la 52ème édition ! Au fil du temps ce fest-noz a gardé son âme, toujours gratuit, on y passe, on y danse, on se restaure.

Au programme :

19h – Apéro concert avec chanteurs et musiciens locaux

20h30 – Fest-noz animé par :

BLAIN / LEYZOUR

Claire LEYZOUR (violon, stompbox) et Guillaume BLAIN (guitare, chant, octaveur) jouent ensemble depuis 1995. Ces ex-membres du groupe Emsaverien ont réussi l’exploit de distiller l’énergie et la musicalité d’un groupe dans un duo qui depuis 16 ans fait danser les foules. Car il faut les voir sur scène ! Grâce à leur répertoire de Haute et Basse-Bretagne, le chant en français comme en breton, c’est dans le Pays Nantais, leur territoire d’origine qu’ils se sont fait connaître mais c’est maintenant dans toute la Bretagne et ailleurs, que l’on succombe à ce duo simple et irrésistiblement sympathique.

BAROK

Puissante, entraînante, étonnante, la musique de Barok est un condensé brut du monde du fest-noz. Les compositions qui se mêlent aux thèmes traditionnels, arrangées autour des influences contemporaines des instrumentistes, sont une véritable invitation au voyage dans le Kreiz Breizh actuel. Barok, c’est finalement un savant amalgame entre tradition et modernité, entre transe et apaisement, entre émotion et frénésie.

Et « La bande à Bodin » !

Village de Kervalet Place de la Chapelle 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 42 37 70 »}, {« type »: « email », « value »: « bernadette.rivalant@hotmail.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cercledespaludiers.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/fest-noz-de-kervalet-festonoz2023.html »}]

