Loire-Atlantique . Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, l’Artiste Gilt (Gilles Thiebault) vous propose de découvrir ses dernières créations ou il unit dans une même œuvre la Terre et le Morta. Le MORTA vient de la Brière, c’est un arbre fossilisé, enfoui dans la tourbe. « J’utilise pour chacune de mes créations une partie d’argile qui est cuite en basse température à 980° dite « Biscuit ». A cette Terre cuite j’associe le Morta avec des parties très lisses et poncées qui contrastent avec d’autres parties brutes. Cet ensemble nous rappelle la Tourbe qui brûle et que l’on trouve également sous la terre de la Brière. Le Beige clair de la Terre et le Brun foncé du Morta permettent un contraste d’une intensité puissante, presque graphique ». Accès libre maisonduparc@parc-naturel-briere.fr +33 2 40 91 68 68 http://www.parc-naturel-briere.com/ Village de Kerhinet La Catiche Saint-Lyphard

