Marché de Noël de Kerhinet 8 – 10 décembre Village de Kerhinet 44410 St lyphard Entrée: 0

Le village de Kerhinet accueille aujourd’hui près de 200 000 visiteurs par an. Entièrement restauré par le Parc Naturel Régional de Brière, il est un site incontournable de la Brière : 18 chaumières dans un espace entièrement piéton ! Ouverte en 1999 sous forme associative à l’initiative du Parc de Brière, la Chaumière des saveurs et de l’artisanat regroupe artisans et producteurs locaux. Tous installés sur le territoire du parc, ils excellent à faire découvrir leur savoir-faire local.

Au sein de la Chaumière, on retrouve de nombreux types de réalisations : morta, céramiques, aquarelles, jouets en bois, bijoux fantaisie…, des produits du terroir : miel, bière, escargots, confitures, sel, terrines et conserves….

De nombreuses animations viendront également ponctuer ce marché : marché des producteurs et artisans locaux, animations, ateliers, restauration sur place…

Village de Kerhinet 44410 St lyphard
St lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Téléphone: 02 40 91 68 68
Email: maisonduparc@parc-naturel-briere.fr
Site web: http://www.parc-naturel-briere.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T09:00:00+01:00 – 2023-12-08T19:00:00+01:00

2023-12-10T09:00:00+01:00 – 2023-12-10T19:00:00+01:00

CULTURE LITTRATURE