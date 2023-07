Aquarelle en Brière avec Denis Clavreul Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

St lyphard Aquarelle en Brière avec Denis Clavreul Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard, 25 septembre 2023, St lyphard. Aquarelle en Brière avec Denis Clavreul 25 – 29 septembre Village de Kerhinet 44410 St lyphard Initiez vous au croquis naturaliste autour de la faune, la flore, le paysage, l’architecture. Selon la période du stage, des rencontres autour d’activités emblématiques de la Brière seront proposées : chaumiers, paludiers,… La pratique du dessin sera dominante mais chaque demi-journée sera marquée par une séquence d’initiation à la pratique de l’aquarelle. Information et réservation auprès de Denis Clavreul. Village de Kerhinet 44410 St lyphard Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « denis.clavreul@sfr.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/aquarelle-en-briere-avec-denis-clavreul-st-lyphard.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-25T09:00:00+02:00 – 2023-09-25T19:00:00+02:00

