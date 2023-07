Journées Européennes du Patrimoine à Kerhinet Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard, 16 septembre 2023, St lyphard.

Démonstrations autour des métiers et des savoir-faire (fibres textiles, bois, verre, coutellerie…) avec les artisans du village.

Circuit des savoir-faire avec Tisse Brin et Ca Tourne.

A 14h et à 16h sur réservation.

Village de Kerhinet 44410 St lyphard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

