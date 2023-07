À vos gouges, 1, 2, 3, gravez une planche de botaniste Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard, 25 juillet 2023, St lyphard.

À vos gouges, 1, 2, 3, gravez une planche de botaniste Mardi 25 juillet, 09h30, 14h00 Village de Kerhinet 44410 St lyphard Participation: 30

Découverte des étapes de réalisation d’une linogravure, du dessin à l’impression. Lors d’une balade, munis de livres d’identification des végétaux, pour découvrir les plantes présentes aux abords du site, les identifier et les croquer. En salle, chacun aura un temps pour peaufiner son dessin avant de le transférer, à l’envers, sur une plaque de linoléum. À l’aide de gouges, chaque participant creusera sa plaque pour créer un relief. Une fois la gravure terminée, la plaque sera encrée au rouleau puis placée dans la presse. En actionnant cette dernière, le papier sera pressé sur la plaque de linoléum ce qui permettra à l’encre de s’y déposer. La gravure est révélée !

À partir de 7 ans. 8 personnes maximum.

