Kerhinet – Abracadabra, feuille de papier tu deviendras ! Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard, 24 juillet 2023, St lyphard.

Initiez-vous à la fabrication du papier recyclé avec inclusion de végétaux.

Échanges sur le thème du papier, son histoire et sur la différence entre papier classique et recyclé.

Séance de petite cueillette de végétaux pour les incorporer dans les feuilles que chacun produira !

Démonstration des gestes et des techniques pour obtenir des feuilles de papier atypiques.

Bassine d’eau, forme à papier, gobelet, éponge…chacun avec le matériel mis à sa disposition se lancera dans sa propre production au fil de sa créativité!

Passage sous la presse pour consolider les feuilles et le tour est joué! Chacun repartira avec ses productions.

Proposé par Lettre en voyage.

Réservé à 8 pers. max par session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T09:30:00+02:00 – 2023-07-24T12:00:00+02:00

2023-07-31T14:00:00+02:00 – 2023-07-31T16:30:00+02:00

