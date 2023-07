Fête des Métais Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard, 23 juillet 2023, St lyphard.

Fête des Métais Dimanche 23 juillet, 09h00 Village de Kerhinet 44410 St lyphard Entrée: 0

Artisans locaux, concerts, bagad, défilés, danses …

Proposée par l’assocation Les Métais.



Gratuit.

Village de Kerhinet 44410 St lyphard Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 13 31 01 44 »}, {« type »: « email », « value »: « gilles.le-gentil@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/lesmetais/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/fete-des-metais-st-lyphard.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T09:00:00+02:00 – 2023-07-23T19:00:00+02:00

2023-07-23T09:00:00+02:00 – 2023-07-23T19:00:00+02:00

CULTURE FAMILLE