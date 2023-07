Soirée Décal’âge Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard, 22 juillet 2023, St lyphard.

Soirée Décal'âge Samedi 22 juillet, 18h30 Village de Kerhinet 44410 St lyphard

4ème édition de la Soirée Décal’âge « À la conquête de l’Ouest » :

– 1ère partie : SAB & The Crazy Birds

– 2ème partie : Orchestre Light’Up.

Au programme : décors, concert et surtout grosse ambiance !

Restauration rapide sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

