Marché du terroir à Kerhinet Village de Kerhinet 44410 St lyphard, 6 juillet 2023, St lyphard. Marché du terroir à Kerhinet 6 juillet – 14 septembre, les jeudis Village de Kerhinet 44410 St lyphard En plein coeur du Parc naturel régional de Brière, dans le village de chaumières de Kerhinet, venez profiter d’une ambiance chaleureuse et champêtre aux couleurs locales, à l’occasion du célèbre m… Village de Kerhinet 44410 St lyphard Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique Pays de la Loire En plein coeur du Parc naturel régional de Brière, dans le village de chaumières de Kerhinet, venez profiter d’une ambiance chaleureuse et champêtre aux couleurs locales, à l’occasion du célèbre marché du terroir de Kerhinet : légumes, pains, viandes, laitages, cidre, muscadet, crêpes, miels, confitures et autres délices vous accueillent toute la journée. A ne pas manquer : la cuisson du pain dans le four à pain du village, à partir de 8h ! Vente en directe et restauration sur place, avec chaque jeudi, une animation musicale différente. Possibilité de pique-nique fermier sur place.

