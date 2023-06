Ateliers de l’artisanat Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard, 1 juillet 2023, St lyphard.

Allez à la rencontre de Tisse-Brin et Ça tourne pour découvrir le métier de tisserand et de tourneur sur bois.

Invité : atelier itinérant avec Fer en Voyage, taillandier – coutellerie.

En accès libre.

Village de Kerhinet 44410 St lyphard Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T10:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

