Fête de la laine et des races locales Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard, 11 juin 2023, St lyphard.

Fête de la laine et des races locales : ateliers de création, découverte de races locales, chiens de troupeau, causeries, expo photos…

Au programme, une rencontre entre des métiers, des passions, des savoir-faire :

– Autour des races locales : venez à la rencontre des animaux du terroir (moutons, vaches, chèvres…) – sous le verger à 10h, 14h et 17h30

– Démonstrations avec des chiens de troupeau – dans la prairie à 10h30 et 14h30

– Tonte des moutons – près du verger à 11h et 15h

– Autour de la laine : cardage, filage, tissage, la laine n’aura plus de secret pour vous – sous le barnum à 11h30 et 15h30

– Causeries sous le chêne : autour de l’éco-pâturage et des races locales à 12h, circuits courts et courts circuits à 12h30, le gwell – un produit unique aux multiples vertus à 16h, préserver la biodiversité et valoriser les produits issus des élevages de races locales, grâce à la création de filières à 16h30.

Les ateliers de Myriam – salle du Centre d’éducation au territoire :

– Filage à 11h : petite histoire du fil de la toison à la création. Fabrication d’un premier fil. Dès 12 ans. Gratuit.

– Cardage à 14h30 : écharpiller et carder pour préparer la laine. Dès 12 ans. Gratuit.

– Perle de laine à 16h : à la fin de l’atelier, la laine n’aura plus de secret pour vous. Réalisation d’un bijou en laine. Dès 5 ans. Gratuit.

Réservation des ateliers sur www.parc-naturel-briere.com (rubrique Rendez-vous du Parc).

