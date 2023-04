Jeu de piste virtuel ‘Kerhinet et le Trésor du Pays Noir’ Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Jeu de piste virtuel ‘Kerhinet et le Trésor du Pays Noir’ Village de Kerhinet 44410 St lyphard, 1 janvier 2023, St lyphard. Jeu de piste virtuel ‘Kerhinet et le Trésor du Pays Noir’ 1 janvier – 31 décembre Village de Kerhinet 44410 St lyphard Participation: 0 Connaissez-vous les Krapados ? Ces petits lutins malicieux qui peuplent la Brière. Plongez au cœur de leur univers numérique dans le village de Kerhinet. Serez-vous prêts à résoudre les énigmes qui mènent au trésor du Pays noir ? Pour cela, téléchargez l’application Baludik sur votre smartphone. Rendez-vous à l’entrée du village, près du parking, pour débuter votre quête ! Informations pratiques :

Téléchargez sur votre smartphone l'application « Baludik » ou scannez le QR code ci-dessous et choisissez la balade « Kerhinet et le Trésor du Pays Noir ». Vous la trouverez sur la carte de géolocalisation de l'application ou en tapant le mot « Kerhinet » sur le moteur de recherches. Ce jeu de piste commence à l'entrée du village de Kerhinet, près du parking. Vous disposez du WIFI gratuit. Pensez à activer les paramètres de géolocalisation sur votre téléphone pour que l'application fonctionne bien. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre à l'Office de Tourisme de Kerhinet ou à contacter nos équipes par mail, via notre chat en ligne ou au 02 40 24 34 44.

