Le village de Kerhinet accueille aujourd’hui près de 200 000 visiteurs par an. Entièrement restauré par le Parc Naturel Régional de Brière, il est un site incontournable de la Brière : 18 chaumièr… Village de Kerhinet 44410 St lyphard Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire Le village de Kerhinet accueille aujourd’hui près de 200 000 visiteurs par an. Entièrement restauré par le Parc Naturel Régional de Brière, il est un site incontournable de la Brière : 18 chaumières dans un espace entièrement piéton ! Ouverte en 1999 sous forme associative à l’initiative du Parc de Brière, la Chaumière des saveurs et de l’artisanat regroupe artisans et producteurs locaux. Tous installés sur le territoire du parc, ils excellent à faire découvrir leur savoir-faire local. Au sein de la Chaumière, on retrouve de nombreux types de réalisations : morta, céramiques, aquarelles, jouets en bois, bijoux fantaisie…, des produits du terroir : miel, bière, escargots, confitures, sel, terrines et conserves…. De nombreuses animations viendront également ponctuer ce marché : jeux bretons, contes de Noël, atelier de cuisine et bricolage, ferme pédagogique…

