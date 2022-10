Visite de l’atelier Ça Tourne – Semaine du tourisme économique et des savoirs-faire Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Visite de l'atelier Ça Tourne – Semaine du tourisme économique et des savoirs-faire

26 octobre – 6 novembre

Village de Kerhinet 44410 St lyphard

Visite de l'atelier de Fabrice, tourneur sur bois. Démonstration et explication du savoir-faire et vente de ses créations

Démonstration et explication du savoir-faire et vente de ses créations

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-26T10:30:00+02:00

2022-11-06T18:00:00+01:00

