La Mad’Trail Village de Kerhinet 44410 St lyphard, 22 juillet 2023, .

La Mad’Trail Samedi 22 juillet, 09h00 Village de Kerhinet 44410 St lyphard Participation: 7

2ème édition de la Mad’Trail organisée dans le cadre du week-end « La Madeleine en fête » au départ et à l’arrivée de Kerhinet.

Au programme, en matinée avec 2 courses « MAD TRAIL » ainsi qu’une marche de 5 km au coeur du village de la Madeleine :

– course de 9 km, 200 places. Départ à 9h30.

– course de 14 km, 290 places. Départ à 9h45.

– une marche de 5 km.

Course dans les chemins et forêts de La Madeleine, avec ravitaillement, tours de cou et dossards fournis, boisson offerte à la soirée Décal’Age du soir.

Un lot sera remis aux 3 premiers (hommes et femmes) des deux courses. Pas d’inquiétude pour les autres, chacun repartira avec son petit cadeau.

Inscription sur le site Timepulse.

Pour tous renseignements sur l’organisation : 06 61 58 83 89.

Village de Kerhinet 44410 St lyphard Village de Kerhinet 44410 St lyphard 44410 [{« type »: « phone », « value »: « 09 82 39 56 49 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.timepulse.fr/evenements/voir/2219/la-mad-trail-saint-lyphard »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/la-mad-trail-st-lyphard.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T09:00:00+02:00 – 2023-07-22T19:00:00+02:00

2023-07-22T09:00:00+02:00 – 2023-07-22T19:00:00+02:00

SPORT Y|ASSOCIATIONLESMETAIS|LAMADTRAIL